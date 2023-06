Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une rencontre intergenérationnelle dans l’ambiance et la bonne humeur À l’approche des vacances scolaires, les marmay de l’école primaire Louise-SIARANE ont profité d’un moment festif avec les séniors du territoire ce mercredi 28 juin 2023 dans la cour de leur établissement.





C’est à travers ces rencontres entre les séniors et les plus jeunes que la Ville souhaite intégrer et lutter contre l’isolement, préserver le lien social et favoriser le vieillissement actif des anciens. L’objectif est de rendre nos plus anciens acteurs de leur quotidien et de leur santé.



C’est une journée conviviale guidée par le partage et la transmission, où nos zarboutan se sont fait un plaisir de danser sur les rythmes du maloya, séga et d’autres variétés du moment avec les marmay !



Cette action correspond à l’ambition de Saint-Paul et traduit la volonté de prendre soin des plus de 18 000 séniors qui habitent dans les différents Bassins de vie de la commune. L’enjeu est de leur accorder une place centrale au sein de notre société.

Saint-Paul veut prendre soin de leur bien-être en démontrant son engagement envers les séniors saint-paulois avec des rencontres marquées par le partage, l’inclusion et la découverte.

