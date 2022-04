A la Une . Une rencontre entre Vladimir Poutine et le secrétaire de l'ONU confirmée la semaine prochaine

C'est une première depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Le président russe Vladimir Poutine a accepté de rencontrer mardi prochain à Moscou le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Ce dernier s'entretiendra ensuite jeudi avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Par NP - Publié le Samedi 23 Avril 2022 à 15:12

Cette rencontre entre le secrétaire général de l'ONU, qui a accusé l'armée russe d'exactions pouvant relever de crimes contre l'humanité, et le président russe, a été confirmé par le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Le mardi 26 avril, le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres arrivera à Moscou pour des discussions avec le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Il sera également reçu par le président Vladimir Poutine", indique Dmitri Peskov.



Depuis le début du conflit, Vladimir Poutine avait refusé jusqu'à aujourd'hui de rencontrer Antonio Guterres après que ce dernier ait déclaré que la Russie violait la Charte de l'ONU.



Cette semaine, Antonio Guterres avait de nouveau dénoncé la nouvelle offensive russe dans l'Est de l'Ukraine, appelant les deux parties à une trêve à l'occasion de la Pâque orthodoxe.