Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une réelle attente des Saint-Paulois exprimée pour la Mutuelle Communale Solidaire La Ville de Saint-Paul, première commune d’Outre- mer et 2ème ville de France de plus de 100 000 habitants, s’engage à mettre en place un dispositif santé le moins cher possible et adapté aux besoins de sa population.

L’objectif est de pouvoir proposer les meilleures offres, les meilleures options afin de pouvoir répondre au mieux aux attentes des concitoyens en termes d’accès aux soins et de couverture maladie pour gagner en pouvoir d’achat. Une ambition en concordance avec les attentes « Santé » réelles de la population.

Après avoir concerté plus de 2 000 personnes sur le territoire, via l’élaboration d’un questionnaire adressé à l’ensemble de la population– résidents et pour tous ceux qui y travaillent, la Ville de Saint-Paul, labellisée « Ville Santé OMS », a franchi un nouveau cap dans le dossier « Mutuelle Communale Solidaire ».

L’analyse des retours questionnaires de l’expert en assurance a apporté un regard sur l’aspect juridique pour calibrer au mieux l’appel d’offre. Ainsi l’élaboration du cahier des charges, transmis à l’ensemble des concurrents, a pour objectif de correspondre réellement aux besoins exprimés par la population.

En effet, le retour de l’enquête révèle que dans chaque bassin de vie, les attentes sont différentes. D’où la nécessité de pouvoir offrir à l’ensemble des Saint-Paulois 3 options.

L’offre la plus basse pour qu’elle puisse correspondre aux foyers à faible revenu, une autre sous l’intitulé « formule famille » adaptée aux besoins liés aux soins des enfants et enfin une toute autre pour les personnes âgées dont les coûts en mutuelle sont très conséquents dans leur budget mensuel.

Cette étape dédiée à la consultation permettra à la mi-septembre de choisir la meilleure offre, de pouvoir préparer la mise en route et de pouvoir offrir aux Saint-Pauloises et Saint-Paulois une Mutuelle Communale Solidaire accessible en fin d’année.





