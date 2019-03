Une récompense d’un million de dollars pour retrouver le fils de Ben Laden

Il avait plusieurs fois promis de venger la mort de son père, tué au Pakistan en 2011. Hamza Ben Laden serait aujourd’hui un "dirigeant émergeant" d’Al-Qaïda : "Depuis au moins août 2015, il a publié des messages audio et vidéo sur internet appelant à lancer des attaques contre les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux", a expliqué dans un communiqué la diplomatie américaine.



Washington est désormais à la recherche de "toute information permettant de l’identifier ou de le localiser dans n’importe quel pays" et promet en échange jusqu’à un million de dollars.