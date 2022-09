A la Une . Une randonneuse de 73 ans glisse et se retrouve suspendue dans le vide, la tête en bas

Une septuagénaire a été secourue sur le sentier entre la Forêt de Bélouve et Hellbourg ce lundi. Elle a glissé et a été retenue par la végétation au-dessus du vide. Les membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne ont pu la sortir indemne de cette situation périlleuse. Par Isabelle Serre - Publié le Lundi 5 Septembre 2022 à 18:40

L'accident s'est produit ce lundi sur le sentier entre la Forêt de Bélouve et Hellbourg. Une randonneuse de 73 ans a glissé et est tombée la tête en avant. La septuagénaire s'est retrouvée piégée dans la végétation dense en bord de falaise, elle était suspendue la tête en bas au-dessus de 400 mètres de vide pendant environ une trentaine de minutes.



Les secouristes du Peloton de gendarmerie de Haute montagne ont pu descendre jusqu'à la victime en rappel pour la récupérer. Le secteur très dangereux a nécessité l'utilisation des cordes de rappel. Le PGHM a pu secourir la septuagénaire qui s'en sort indemne.