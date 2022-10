A la Une . Une randonneuse chute de 50 mètres au Maïdo

Les membres du Peloton de gendarmerie de haute montagne sont mobilisés au Maïdo pour porter secours à une randonneuse qui a chuté d'une cinquantaine de mètres. Le brouillard empêche l'intervention de l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie Par IS - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 12:33

Une opération de sauvetage est en cours au niveau du sentier entre le Maïdo et Mafate. Une jeune femme a fait une chute d'une cinquantaine de mètres. Un brouillard épais ne permet pas l'intervention de l'hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie.



Les secouristes du Peloton de gendarmerie de haute montagne ont dû évoluer sur le sentier où l'accident s'est produit. Ils sont descendus le long du terrain accidenté jusqu'à la victime pour l'encorder et la ramener sur le sentier. Elle est gravement blessée.



Le PGHM la transporte jusqu'au Maïdo à pied où elle sera prise en charge par une ambulance.