Une randonnée et un trail avec des guests pour aider les enfants malades

Une randonnée et un trail auront lieu le dimanche 2 octobre prochain afin de récolter des fonds pour les enfants malades. Par N.P - Publié le Lundi 26 Septembre 2022 à 17:33

Le dimanche 2 octobre prochain, le Rotary saint gilles organise une randonnée de 5 km et un trail de 14km à savannah saint paul autour du bassin vital en présence de Chloé du monde de Chloé et de Jean Louis Prianon.Tous les profits iront directement aux enfants malades de la Réunion. A cette occasion, nous serions heureux de vous accueillir à savannah saint paul. (mise en place du village : 6h00 pour un départ de course à 7h30) Unissons nous pour nos enfants...