Une raie visiblement mal en point filmée par un drone

Bryce filmait à l'aide d'un drone dimanche dernier au large de Boucan canot lorsque son attention s'est focalisée sur le déplacement chaotique d'une raie. La vidéo aérienne a été tournée en face de la plage de Cap Homard.



"Son allure n'était pas normale et elle avait une grosse bosse blanche comme on le voit sur les images, comme si c’était une blessure", commente l'auteur de la vidéo qui souhaite partager son observation au plus grand nombre, et plus particulièrement aux passionnés de vie marine.