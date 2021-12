Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Une quinzaine de véhicules recensées pour l’opération Décarcass’ zot kartier ! C’est dans le quartier du Tour des Roches qu’a lieu l’opération d’enlèvement de Véhicules Hors d’Usage, durant la période 10 au 30 novembre 2021. On vous partage le retour d’expérience des agents en action sur le terrain, accompagnés de l’adjointe de quartier dans le secteur du centre-ville, Céline CHAROLAIS.





Améliorer le cadre de vie et favoriser la cohabitation dans les espaces publics. Les services ont actuellement recensé une quinzaine de véhicules dans le quartier du Tour des Roches, plus précisément à Grande Fontaine, Bouillon et Laperrière. Ces véhicules feront l’objet d’un enlèvement durant toute la durée de l’opération. La Ville de Saint-Paul, Terre accueillante et participative, associe plusieurs acteurs dans cette action collective. Référents de quartier, associations, élus, service de la ville, partenaires externes ( Cycléa, TCO , VHU REUNION), Police Municipale et BIRE, tous ont mis la main à la pâte, afin de lutter contre la circulation de la Dengue et d’améliorer le cadre de vie des habitants.

Toute une procédure. Pour rappel, les résidents du quartier de Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière qui sont détenteurs et titulaires des certificats d’immatriculation de ces véhicules se manifestent auprès des équipes terrains ou auprès du service de la Police Municipale de Saint-Paul en contactant le 0262 45 90 45 ou par mail

Une fois recensés, les véhicules sont enlevés par les prestataires partenaires de l’opération : VHU REUNION ou TCO au début de la campagne. Cependant, les Véhicules Hors d’Usage qui sont identifiables (munis de plaque d’immatriculation ou d’un numéro d’identification) et qui n’ont pas fait l’objet d’un recensement feront l’objet d’une procédure. Pour rappel, les résidents du quartier de Grande Fontaine – Bouillon – Laperrière qui sont détenteurs et titulaires des certificats d’immatriculation de ces véhicules se manifestent auprès des équipes terrains ou auprès du service de la Police Municipale de Saint-Paul en contactant le 0262 45 90 45 ou par mail vhu@mairie-saintpaul.fr Une fois recensés, les véhicules sont enlevés par les prestataires partenaires de l’opération : VHU REUNION ou TCO au début de la campagne. Cependant, les Véhicules Hors d’Usage qui sont identifiables (munis de plaque d’immatriculation ou d’un numéro d’identification) et qui n’ont pas fait l’objet d’un recensement feront l’objet d’une procédure.

Une campagne exceptionnelle qui va s’étendre sur le territoire. “Nous avons lancé une action en collaboration avec toute la population de ce quartier de la Grande Fontaine, où il y avait un grand besoin. Donc nous enlevons toutes les voitures et les épaves, pour justement minimiser l’épidémie de la dengue. Bien évidemment, notre souhait, ce sera de s’étendre plus tard dans les autres quartiers également.“, nous affirme l’adjointe de quartier dans le secteur du centre-ville, Céline CHAROLAIS, soucieuse du bien-être du quartier.





Dans la même rubrique : < > Miel Vert 2022 reporté Zone arrière portuaire : Les partenaires partagent la même vision stratégique sur le futur projet d’aménagement