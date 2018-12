Une quatrième vague de Réunionnais recrutés par Disneyland Paris

123 Réunionnais ont été recrutés cette année par l'un des plus grands parcs d’attractions d’Europe. Disneyland Paris en partenariat avec le CNARM, pour la troisième année consécutive, a proposé des CDD de 6 à 14 mois et des contrats de professionnalisation. Une petite poignée d’entre-eux se verront offrir un CDI. Plongeurs, commis de cuisine, opérateurs attractions, costumières, agents de sécurité…693 candidats ont déposé leur demande pour 152 postes à pourvoir.



Travailler au coeur de l’univers féerique de Disney fait rêver. "Pour moi c’est une chance d’aller travailler là-bas", s’enthousiasme Léa, 21 ans, en contrat pro d’employée de restauration. "Quitter une belle île pour Disney c’est magique quand même", ajoute sa cousine Anais, 21 ans, diplômée en BTS, plus stressée par le fait de quitter son île pour la première fois.



Ainsi durant une cérémonie organisée ce lundi à Saint-Pierre en l’honneur des nouveaux recrutés, l’accent a été mis sur cette expérience de mobilité "épanouissante", a rassuré Béatrice Sigismeau, vice-présidente du Conseil départemental, dans un contexte économique marqué par le chômage à La Réunion.