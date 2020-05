Une quarantaine de sentiers de randonnée fermés

Afin d’assurer la sécurité des randonneurs, et sur les recommandations de l’Office National des Forêts, les itinéraires suivants sont interdits à la circulation des personnes jusqu'à nouvel ordre :



Cirque de Mafate (communes de la Possession et de Saint-Paul) :



o Sentier du Bras de Sainte-Suzanne.

o Sentier du Fond de Mafate à Cap Noir.

o Maison Laclos – Kerval.

o Sentier du Bras des Merles (de Deux Bras jusqu’à Aurère)

o Sentier dit « rapide ou express » depuis Ilet à Malheur jusqu’à Aurère.

o Sentier Augustave

o Sentier La Nouvelle – Roche Plate par Fond Mafate



Commune de Cilaos :



o Sentier de Cotillage

o Sentier du Tapcal

o Sentier du Cap Noir

o Sentier de la Plate-Forme (de la rive gauche du Bras de Benjoin jusqu’à Peter Both)



Commune de l’Entre-Deux :



o Sentier de jonction d’Ilet Marron à Bras de La Plaine



Commune de La Plaine des Palmistes:



o Sentier des Anglais

o Sentier du point de vue de Grand Etang (partie située sur le domaine géré par l’ONF)

o Sentier des Sources de Bras Cabot



Commune de Saint-Denis :



o Sentier de la Bretagne (partie située sur le domaine géré par l’ONF)



Commune de Saint-Joseph :



o Sentier Grand Galet - Grand Coude (Rivière Langevin).

o Sentier de la Caverne Decotte

o Sentier de Morne Langevin (sentier qui part du sentier de la Caverne Decotte et qui rejoint le Morne Langevin par le bord du rempart)

o Sentier de Grand Coude – Dimitile

o Sentier de la Prise (sentier qui part du village de Jean Denis et qui arrive au Lit de la Rivière des Remparts)

o Sentier des 3 sources



Commune de Saint-Philippe :



o Sentier de Bras Plat (ancien GR R2) en forêt de Basse Vallée et Mare Longue

o Sentier du Nez Coupé du Tremblet, pour sa portion entre l’ancien abri du Tremblet (altitude 1227 m) et le Nez Coupé du Tremblet (altitude 1913 m)

o Sentier du Tremblet, de la RN2 à l’ancien abri du Tremblet

o Sentier de la coulée de Takamaka 1986



Commune de Sainte-Rose :



o Sentier de la Cage aux Lions.

o Sentier Savane Cimetière.

o Sentier des Laves (portion Grand Brulé, du rempart de Bois Blanc au rempart du Tremblet).

o Sentier du fond de la Rivière de l’Est

o Sentier des Citernes



Commune de Sainte-Suzanne :



o Sentier Dugain (partie située sur le domaine géré par l’ONF)



Communes de Sainte-Marie, Sainte Suzanne et Saint-André :



o Sentier du Bord Salazie, du point de vue de Dioré jusqu’au croisement du sentier de Bécabot en passant par le Piton Bémassoune



Commune de Salazie :



o Sentier de la Source Pétrifiante

o Sentier du Mazerin

o Sentier de Bécabot

o Sentier de la Fenêtre de Grand Ilet

o Sentier Trou Blanc – Grand Sable



Commune de Saint-Louis (Les Makes) :



o Sentier Jean Bénard



Commune du Tampon :



o Sentier de Bois Court à Grand Bassin



Commune de Bras Panon :



o Sentier de la Plaine des Lianes, depuis la route forestière de l’Eden jusqu’à son arrivée sur le sentier de l’Ecole Normale, en forêt de Bélouve