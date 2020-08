A la Une .. Une quarantaine de CDI à pourvoir à la Sécu

La Sécu recrute des technicien(ne)s, téléconseiller(ère)s et comptables. Par Soe Hitchon - Publié le Lundi 10 Août 2020 à 11:06 | Lu 6540 fois





Le cabinet de recrutement Alterego est chargé des recrutements via les sites Pôle Emploi, Cap Emploi, Linkedin et le site Une quarantaine de postes sont à pourvoir à la CGSS de La Réunion. La majorité des CDI sont pour des postes de technicien(ne)s de sécurité sociale mais la CGSS cherche aussi à embaucher des téléconseiller(ère)s et deux comptables.Le cabinet de recrutement Alterego est chargé des recrutements via les sites Pôle Emploi, Cap Emploi, Linkedin et le site www.lasecurecrute.fr pour les postes demandant une expertise métier institutionnelle.



Soe Hitchon Journaliste La liberté et la justice pour tous, c'est une utopie en laquelle je crois. Chaque... En savoir plus sur cet auteur

Publicité Publicité