Une proposition de loi pour obliger les bailleurs à rendre leurs logements décents

Le député David Lorion et Érick Fontaine, administrateur de la CNL, ont présenté ce mercredi une proposition de loi pour lutter contre le logement insalubre. Cette loi permettrait aux locataires bénéficiant d’aides de la CAF de déposer leur part du loyer à la Caisse des dépôts et consignation le temps que la remise aux normes soit effectuée. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 16 Février 2022 à 12:02

Il existe des combats politiques qui dépassent les clivages politiques. La problématique du logement à La Réunion, et plus généralement en Outre-mer, en fait partie. C’est pour cette raison que Nathalie Bassire, Jean-Hugues Ratenon, Karine Lebon, Philippe Naillet et Jean-Luc Poudroux soutiennent une proposition de loi portée par David Lorion pour combattre le logement non décent. Plusieurs autres députés ultramarins et métropolitains supportent ce projet de loi.



Aujourd’hui, lorsqu’un locataire vit dans un logement non décent, il doit faire constater sa situation par la CAF qui va confirmer la non-décence du logement. La CAF va alors geler le versement de sa part du loyer jusqu’à la réhabilitation des lieux. Les locataires sont eux obligés de continuer à verser leur part, sans quoi ils s’exposent à des poursuites judiciaires.



"Il y a un vide juridique. Malgré le constat de non-décence du logement, le bailleur va continuer à percevoir une partie du loyer et n’est privé que de l’aide au logement. Le locataire ne peut pas arrêter de payer, sinon ça se retourne contre lui", explique Erick Fontaine, administrateur de la Confédération nationale du logement (CNL). Il estime que cette proposition de loi "arrive à point nommé".



Mettre la pression financière sur les bailleurs



"Notre proposition de loi consiste à autoriser, dès le constat de la CAF, les locataires à verser leur part du loyer à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) le temps de la réhabilitation du logement", indique le député David Lorion. Si au bout de 18 mois, les travaux ne sont toujours pas effectués, cet argent est définitivement rendu au locataire.



Cette proposition de loi ayant été inscrite au Journal officiel, David Lorion souligne que tous les députés signataires pourront porter ce projet même si lui n’est pas réélu.



Le député souhaite néanmoins offrir des solutions aux bailleurs. Il souhaite que la Prime rénovation puisse servir à la restauration des logements en location. Il souhaite une harmonisation des aides dépendant de différents ministères qui n’ont aucun lien entre eux.



La situation du logement social à La Réunion



Dans un rapport de la délégation sénatoriale aux Outre-mer publié l’année dernière, il est indiqué que 13% des logements ultramarins sont indignes. Un état de fait qui s’ajoute au manque de financement pour les logements sociaux et le prix des loyers. La Réunion étant la 3e région de France où les loyers sont les plus chers, juste devant la région parisienne.



Selon Erick Fontaine, il y a actuellement 35.000 demandes de logement à La Réunion. Un chiffre en constante augmentation. À l’inverse, le financement par l’État de logements sociaux est passé de 330 millions en 2012 à 140 millions en 2021. Seuls 1800 logements ont été construits l’année dernière.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur