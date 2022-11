A la Une .. Une professeure placée sous protection policière après avoir reproché le port de l'abaya à une élève

L'enseignante avait assuré à l'élève de première que le vêtement était interdit car il s'agit d'un signe ostentatoire religieux. La lycéenne soutient qu'il s'agit d'un habit traditionnel. Elle a publié l'échange sur les réseaux sociaux et a déclaré "Elle va voir ce qu'Allah va lui faire". Des paroles qui ont été pris pour des menaces. Par C.L. - Publié le Mardi 15 Novembre 2022 à 15:35

Une professeure est placée sous protection policière pour avoir reproché à son élève de porter une abaya. Il s’agit d’une longue robe, que l’on retrouve traditionnellement dans les pays musulmans du Moyen-Orient et du Maghreb. L’adolescente avait filmé cet échange à l’insu de son interlocutrice et avait publié la vidéo en ligne avant de lancer une pétition. Elle explique l'avoir fait pour que tout le monde puisse venir au lycée en s’habillant à sa guise. L’élève estime avoir été humiliée devant toute la classe et indique avoir arrêté les cours.



Dans la vidéo publiée sur les réseaux sociaux, la lycéenne a lancé au sujet de sa professeure : "Elle va voir ce qu'Allah va lui faire". Elle a ensuite précisé qu'elle s'en remettait à Dieu et qu'il ne s'agissait pas d'une menace. Son avocat affirme que l'élève demandait à ce que l'enseignante soit tenue responsable de ses propos face à la Justice. Suite à la diffusion de la vidéo, le domicile de la professeure et l'établissement ont été placés sous protection policière.



Le syndicat SNES-FSU souligne avoir alerté le Rectorat de cette affaire et réaffirme la nécessité de renforcer les moyens éducatifs. Il demande au gouvernement de renouer avec un investissement dans le second degré qui permet aux équipes éducatives de mener à bien leur mission face à ce type de situations.