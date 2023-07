Une professeure en médecine nucléaire supprime par vengeance 4.500 documents confidentiels avant de venir à La Réunion

L’affaire est révélée par nos confrères du Parisien ce vendredi. Une professeure en médecine nucléaire, actuellement en poste à La Réunion, est convoquée devant le tribunal correctionnel de Créteil en mars 2024. La justice lui reproche d’avoir supprimé plus de 4.500 documents confidentiels ou stratégiques des serveurs de l’hôpital du Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne).



D'après les premiers éléments de l’enquête, il semble que la non-reconduction de son CDD au sein du service de médecine nucléaire de l'institution ait motivé la professeure à se venger.



Via ses accès informatiques, elle a ainsi supprimé des documents importants pour le suivi et la traçabilité des équipements de l’hôpital. C’est ce qui a permis aux policiers de brigade de lutte contre la cybercriminalité de la mettre en cause. Malgré ses dénégations lors de sa garde à vue lundi dernier, sa présence sur le site est confirmée par l’utilisation de son badge pour accéder à son bureau.