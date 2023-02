Une priorité donnée à l’accompagnement de nos jeunes en insertion professionnelle sur le Territoire de la Côte Ouest

Ce Mardi 21 février, Emmanuel Séraphin, président du TCO et depuis août 2022 président de la Mission Intercommunale de l’Ouest, a rencontré le directeur général Lilian AH-VON et les agents pour faire un point d’étape sur la politique d’insertion de la structure. C’était une séquence importante pour comprendre les missions et le rôle de chacun dans l’accompagnement des parcours d’insertion des jeunes.