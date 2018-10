Une première fête des voisins au travail réussie !

Les organisateurs ont également présenté la démarche d’écologie industrielle (TCO) et fait un focus sur la synergie Palettes (Ecopal) et l’économie d’énergies (Engen).



D’autres actions sont d’ores et déjà prévues … A suivre donc.

L’écologie industrielle, qu’est ce que c’est ? C’est favoriser et multiplier les synergies entre entreprises d’une zone d’activités en mettant en place une organisation commune de gestion fondée sur le partage, la mutualisation. Cela peut concerner les infrastructures, les équipements, les services ou encore les filières de recyclage des déchets, par exemple.



Cette démarche renforce la coopération entre les entreprises et fait émerger de nouvelles opportunités de marché.