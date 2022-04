Communiqué Une première entreprise labellisée RSE à La Réunion

Leader dans le domaine de la sécurité privée sur notre territoire, Réunion Air Sûreté est la toute première société réunionnaise à recevoir la labellisation RSE (Responsabilité sociale des entreprises). Une reconnaissance des valeurs portées en interne par un des plus gros employeurs de l'île. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 6 Avril 2022 à 07:36

Avec une politique volontariste en matière de gestion de ses ressources humaines et de développement, Réunion Air Sûreté (RAS) est la première entreprise réunionnaise à se voir décerner le label RSE. Une norme reconnue au niveau international, qui vient couronner les engagements forts pris par l'entreprise en matière de développement durable.

En identifiant des objectifs de développement durable (ODD) qui correspondent aux valeurs de l'entreprise, Réunion Air Sûreté s'inscrit ainsi pleinement dans cette démarche de labellisation depuis plusieurs années. "L'accès à la santé, l'égalité femmes-hommes, la préservation des ressources ou encore l'accès à des emplois pérennes pour nos collaborateurs sont des priorités au sein de notre société", explique Jean-François Moutoussamy, gérant de RAS, filiale du groupe Réunion Air Assistance. "Nous étions déjà certifiés Qualité-Sécurité-environnement (QSE) AFNOR 9001 / 14001 / 45001, c'est une suite logique à laquelle nous attachons beaucoup d'importance".

Des valeurs portées en interne et déconnectées du simple profit, qui se mesurent chaque jour en termes environnemental, économique et social. Et un état d'esprit cultivé par les dirigeants de Réunion Air Sûreté, qui contribuent activement au développement et au rayonnement du territoire de La Réunion.



Un acteur majeur



"Nous menons une politique sociale forte et avons toujours remis l'humain au cœur de nos objectifs au travers des valeurs de respect, de confiance et de relation gagnant-gagnant", poursuit Jean-François Moutoussamy. "Nous sommes convaincus que soutenir une activité économique et garantir le bien-être de nos salariés tout en assurant l'avenir, sont des cercles vertueux tout à fait compatibles".

Métier de l'ombre, la sûreté et la sécurité des biens et des personnes dans les grandes structures portuaires et aéroportuaires, les sites sensibles et les établissements recevant du public, sont pourtant au cœur du quotidien de nombreuses personnes qui transitent chaque jour dans les hubs et autres sites et établissements de l'île.



Fort de ses 22 ans d'existence, Réunion Air Sûreté s'est construit une place de premier plan dans le secteur. Elle occupe actuellement 80% de part de marché de la sûreté portuaire et aérienne, avec une présence quotidienne sur l'aéroport de Roland-Garros, l’aéroport de Pierrefonds comme sur l’enceinte portuaire.

De cinq salariés aux origines, Réunion Air Sûreté est devenu le 17ème plus gros employeur de l'île et compte désormais plus de 430 personnels formés et opérationnels uniquement à la Réunion. Des agents de terrain qui constituent un rouage discret mais essentiel de la vie économique et sociale de l'île.



Miser sur l'avenir



Seul opérateur d'outre-mer à disposer depuis 2004 d'équipes cynotechniques spécialisées dans la détection d'explosifs, RAS s'est engagée dès ses premiers pas dans une démarche de labellisation et de certification qualité. Sa filiale, Réunion Accueil Formation (RAF), qui a ouvert un premier centre de formation en 2009 puis une antenne dans le sud l'an passé et voit passer plus de 1200 apprentis chaque année, dispose elle-même du label qualité Qualiopi.

"Nous travaillons depuis plusieurs années à faire reconnaitre la qualité de notre savoir-faire, autour d'une équipe motivée et expérimentée. La certification RSE est une reconnaissance de cet engagement pour notre société, nos salariés mais aussi les générations futures que nous formons", complète Yohan Ravet, responsable du pôle formation de RAF.

Une manière d'asseoir l'ancrage territorial de la société, qui participe également à consolider le tissu économique de l'ile et accompagner les Réunionnais à travers de multiples actions et une contribution active au tissu associatif. "Nous tenons à être présent et à soutenir les actions sur notre île. En faveur de la lutte contre le cancer, d'un appui à la Croix-Rouge ou encore du soutien aux activités sportives entre autres exemples. Il s'agit de garantir une juste redistribution", souligne Jean-François Moutoussamy.