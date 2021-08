A la Une .. Une première défaite et de gros dégâts pour les bleus aux JO de Tokyo

L’échec essuyé hier pourrait paraître insignifiant pour les handballeurs français, déjà qualifiés pour les quarts de finale. Cependant, ce match très disputé met les hommes de Guillaume Gille en difficulté avec un bilan de deux blessés. Par Nicolas Limbé - Publié le Lundi 2 Août 2021 à 12:13

Au coude à coude durant la majorité de la rencontre, les coéquipiers de Nikola Karabatic et Ludovic Fabregas se sont heurtés à de rugueux Norvégiens. Pourtant protégés par leur gardien Vincent Gérard, auteur de 4 arrêts aux 7 mètres, les Français n’ont mené qu’à une seule reprise lors de ce match. Au vu de la physionomie de la rencontre, Fabregas, Karabatic, Remili et Gérard ont été les meilleurs éléments côté français. Côté réunionnais, Melvyn Richardson a retrouvé un peu de temps de jeu. Cela n’a pas empêché les Norvégiens, toujours en avance de quelques points, de distancer définitivement les Français en fin de match (score final 29 à 32).

Une déroute qui fait tâche et contraste après leur victoire 36 à 31 contre l’Espagne, double championne d’Europe. Qui plus est, l’ailier Timothey N'Guessan et l’arrière Hugo Descat sont sortis prématurément de cette rencontre; l’un blessé au mollet, l’autre aux adducteurs. Des blessures qui pourraient priver l’équipe de France de joueurs essentiels pour la prochaine rencontre.

Cependant, les handballeurs français, qui affichent un bilan très positif de 4 victoires sur 5 matches, se tournent sereinement vers un quart de finale à leur portée. Ils affronteront l’équipe de Bahreïn (petit archipel proche du Qatar) demain, mardi 3 août à 4h30 (heure Réunion). L’émirat du Bahreïn, petit poucet qualifié à la surprise générale, n’a croisé la France qu’une seule fois. C'était lors du mondial 2011.



Avec des blessés ou pas, la sélection française n’a plus droit au faux pas dans cette phase éliminatoire. Le sélectionneur Guillaume Gille devra trouver la combinaison gagnante pour poursuivre l’aventure olympique japonaise.



Les Bleus sont de nouveau à la recherche du titre perdu en 2016. A Rio, ils ont loupé de justesse un triplé historique après deux victoires consécutives en 2008 à Pékin, et en 2012 à Londres. La finale il y a cinq ans leur avait échappé face à la Norvège, 28 à 26.

Ces Jeux, s’ils sont rondement menés, pourraient voir les Français prendre leur revanche et de nouveau régner sur la discipline.







