Rubrique sponsorisée Une première dans le Nord : Le salon du livre Réyoné s’invite à Sainte-Marie

Après Saint-Leu, le Salon du Livre Réyoné accueillera pour la première fois les Réunionnais le vendredi 10 (14h00 – 19h00) et samedi 11 juin (toute la journée 10h -19h) sur le parvis du magasin E.Leclerc La Réserve de Sainte-Marie. Organisé par l’Espace Culturel de E.Leclerc, il devient le premier salon du livre dans le Nord de l’île. Editeurs, écrivains et illustrateurs ont hâte de rencontrer les Réunionnais durant ces deux jours. Par NP - Publié le Mercredi 8 Juin 2022 à 12:42

Un salon consacré aux éditions réunionnaises



De l’écriture à l’édition, le salon présente des ouvrages 100% locaux et témoigne de la diversité et de la richesse des talents à La Réunion. Plus de 30 exposants investiront le parvis d’entrée du centre commercial E.Leclerc la Réserve pour exposer et échanger avec les Réunionnais. Romans, livres jeunesse, beaux livres, revues, BD… il y en a pour tous les goûts !



Les passionnés de lecture pourront aussi faire le plein de nouveautés, découvrir quelques exclusivités et rencontrer les auteurs pour des séances de dédicaces. « C’est un moment clé dans la promotion d’un nouvel ouvrage : de pouvoir exposer et discuter de vive voix avec le public », témoigne Laurent Russeil de « Livres sans frontières » qui proposera entre autres sa dernière sortie, un album illustré de Lisiane Bernadette Thomas et Julie Bernard.





Le public est attendu nombreux sur ces deux jours de salon. Soutenir l’édition réunionnaise et ses talents, rendre la culture accessible à tous, faire vivre aux Réunionnais des expériences autour du livre, des missions que relève l’Espace culturel en organisant sur toute l’année des évènements autour de la lecture comme le festival Culturissimo, le Salon du livre réyoné ou encore le prix flamboyant…



Retrouvez toute la programmation du Salon du Livre Réyoné sur la page fb de l’Espace Culturel. Pour les amateurs, le programme s’adapte et offre des animations diverses et gratuites : exposition de tableaux, conférences, ateliers créatifs, contes, séances de lecture, dégustation de tisane, démonstration de fabrication de shampoing…La programmation est coconstruite avec les éditeurs qui se plaisent chaque année à surprendre le public. « La préparation est collégiale et on nous laisse réellement de la place pour s’exprimer », souligne Emmanuelle Catan des éditions Orphie.Le public est attendu nombreux sur ces deux jours de salon. Soutenir l’édition réunionnaise et ses talents, rendre la culture accessible à tous, faire vivre aux Réunionnais des expériences autour du livre, des missions que relève l’Espace culturel en organisant sur toute l’année des évènements autour de la lecture comme le festival Culturissimo, le Salon du livre réyoné ou encore le prix flamboyant…