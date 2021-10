Courrier des lecteurs Une poupée russe pour Eric !

Par N.V - Publié le Jeudi 7 Octobre 2021 à 09:18

Outre la signification première de ce cadeau, décrite dans le texte ci-dessous, https://www.tresorsderussie.co m/module-actualites-matriochka -quelle-est-sa-signification- sacree-pxl-20_61.html je tiens à lui offrir ces poupées gigognes pour qu'il puisse s'exercer à changer son point de vue. Je revois encore Jean-Pierre Bacri lors d'une émission s'agaçant: "Je déteste les généralités!!! Les hommes, les femmes(...)" Eric dit qu'il faut commencer par là! Soit! Le tout est de ne pas y rester et stagner au même endroit! On ne fait surtout, selon moi, que partir du point qui nous est donné, peu importe qu'il soit général ou particulier et l'élargir ou le retrécir, dans le but de vérifier que les pièces de son raisonnement s'imbriquent les unes dans les autres, pour vérifier une seule chose: Que son diagnostic tient la route, avant de le présenter aux autres et le soumettre à leur approbation. J'ai effectué le diagnostic suivant, à l'aide de quelques quotidiens de presse, où j'ai lu que: Bernard et son ex femme Laura ivre de jalousie ,ont assassinés ensemble, Léa, l'actuelle femme de B. car il n'arrivait pas à la quitter. Que Paul, jeune influenceur, escroque 5 millions d'euros à un fond d'aide versé par la France, que Samir, fortement alcoolisé, a tenté de tuer sa fille et lui même, pour un conflit conjugal, qu'Emile, célèbre gynécologue est soupçonné de viol sur mineure, qu' Eric prophétise qu'une guerre civile est proche à cause de l'islam, que des personnes qui se proclament de cet Eric poussent les gens à la bagarre dans les rues et giflent un prêtre, prêtres qui sont plus de 165 000 depuis 1950 à avoir commis des actes de pédophilie! (Vous voyez Cher Eric, que le crime n'a pas de nationalité ni de religion, ni de classe sociale, et qu'un prénom ne suffit pas à une intégration réussie). Que les personnes dépendantes au crack sont déplacées vers un autre parc. Que le tireur de la plus belle avenue du monde était Vadim, un jeune chef d'entreprise en burn out, que TikTok est le nouveau déversoir des ados, (pour ne pas oublier la jeunesse de notre pays) ect...ect... Et là je vais m"efforcer d'être rapide, je ne développerai pas, car un dernier courrier m'attend: Des Solutions pour la France! La première impression générale qui me vient est la folie de l'ensemble! Puis une seconde impression: La dépendance! On peut être dépendant à tout, selon un conférencier expert dans ce domaine. A la consommation, à une personne, au succès, à son image, à la cupidité, à un téléphone, aux drogues, à l'alcool, à une religion, au pouvoir, au sexe (Un abus sexuel est un abus de pouvoir, deux dépendances en un acte! car une dépendance vient rarement seule), à la politique, aux jeux etc...etc... Et le dégré de notre dépendance à quelque chose ou quelqu'un, fait que l'on peut devenir, un danger ou pas, pour soi même et/ou pour les autres. Ce degré de dépendance, devrait se mesurer, comme l'on mesure la force d'un vent, d'un tremblement de terre, d'une marée, ou la température d'un feu.

La flamme d'une allumette n' a pas la même intensité que celle d'un chalumeau, la force d'une vague poussée par une brise, n'est rien comparée à celle provoquée par un tsunami. Une petite dépendance ne nuit pas à sa vie comme une très forte. Un amour ou une haine irraisonnée n'a pas le même impact sur les autres qu'un amour apaisé ou une colère passagère. Les 4 éléments de la nature interagissent entre eux, comme je le pense chacun d'entre nous interagit avec son prochain, par son comportement, et qui crée par extension, l'ambiance générale dans laquelle nous vivons. La lutte contre la dépendance, déclarée par des scientifiques comme une maladie neurologique, une maladie chronique du cerveau, devrait figurer sur la liste prioritaire des dossiers à traiter par un gouvernement. Mais le travail n'est pas terminé, et il faut davantage resserer et se demander: Pour quelles raisons beaucoup d'entre nous sont malades et souffrent de cette maladie qu'est la dépendance? Avec plus de réflexion, et d'études à ce sujet, on trouverait peut-être en sous jacent: Le chômage, et son contraire: le trop de travail demandé par son employeur, le manque de considération, la stigmatisation, le mal logement, la maladie et le rejet qu'elle inspire, l'isolement, l'irrespect, l'injustice, l'égoîsme, l'humiliation que nous font subir certains, l'ignorance, qui conduisent tous à la révolte, poussés à leur paroxysme. Je ne vois pas du tout dans mon raisonnement, l'islam comme un dossier prioritaire, ni comment porter des prénoms français et philosopher sur la peine de mort pourraient arranger les problèmes sociétaux cités ci-dessus. Il convient maintenant de resserer encore davantage et de les analyser un par un pour trouver les meilleurs solutions adaptées. Eric peut imaginer d'autres utilités à ces charmantes poupées russes, comme de se servir d'elles comme Echelle de mesure de ses dépendances, aux médias, à l'Histoire, à l'islam, puisqu'il n'existe pas encore à ce jour d'échelle digne du nom de Richter, Beaufort, Celsius pour les mesurer ou les utiliser comme Echelle d'optimisme et de pessimisme, en prenant garde aux deux extrémités car la lumière très forte produit le même aveuglement que l'obscurité. Il est sur optimiste sur son pouvoir à sauver la France, sous pessimiste en ce qui concerne sa hantise. Il est tout sauf le juste, le sage, l'équilibré que nécessite le poste pour lequel il hésite à candidater, la seule preuve peut-être qu'il lui reste encore un peu de bon sens.