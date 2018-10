Courrier des lecteurs Une politique au bulldozer

Les élus écologistes de Saint-Paul apportent tout leur soutien aux riverains de Bellevue qui manifestent pour la préservation de leur environnement et le respect de leur bien être et de leur santé.



Nous avions, dès 2015, interpellé le conseil municipal de Saint-Paul sur ce projet incompatible avec la vocation touristique de la zone ouest. Les arguments avancés alors restent plus que jamais valables :



Sur le plan environnemental, outre la proximité de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) à la Saline et de ravines enregistrées au PLU dans le cadre de la trame verte et bleu, nous avions exprimé la crainte d’un envasement du lagon en cas d’épisode de fortes pluies. Par ailleurs, il nous apparaissait évident que ces immenses chantiers seraient générateurs de nuisances de tous ordres pour les Saint-Paulois (Bruits, passage de camions, poussières, impact paysager…)



Sur le plan économique, comment ne pas voir que ces trous béants risquent de nuire gravement à l’attractivité de notre territoire? Nous avions clairement interpellé le maire sur le préjudice économique induit par la dégradation de cet espace. Malheureusement c'est bien un avis favorable qu'ont émis le maire et son conseil.



Aujourd'hui, c'est l'Autorité Environnementale qui lance le signal d'alarme et nous alerte sur le risque accru pour les espèces protégées de la zone, sur l'insuffisance des mesures d'évitement de l'exploitant et sur l'insuffisance de l'étude d'impact elle même. Ces alertes seront-elles prises en compte où il y aura t-il des dérogations de complaisance comme souvent quand il s'agit de respect de l' environnement ?



Nous appelons les élus de st-Paul et du territoire de la côte ouest soucieux du bon développement de ce territoire à se mobiliser aussi. Le territoire de la côte ouest n'a pas à subir les mauvaises décisions d'un président de région qui mène une politique au bulldozer, sans concertation et sans réflexion sur le long terme. Mélissa Cousin élue écologiste de Saint-Paul et du TCO Lu 113 fois





Dans la même rubrique : < > Le double camouflet infligé aux retraités par le président dagobérien Je vous laisse apprécier…