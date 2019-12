Une "pluie de records de température" ce mardi à La Réunion

Il a fait chaud, très chaud ce mardi à La Réunion. "Pluie de records de température", constate Météo France. "En effet, plusieurs records de températures maximales ont été battus", indique le service officiel de la météorologie et de la climatologie.



Un nouveau record absolu a été battu au Baril avec 34.7°C. et de nouveaux records mensuels ont été relevés à Cilaos avec 29.6°C et au Pas de Bellecombe-Jacob avec 24.7°C.



"Demain, les températures restent estivales mais le temps devient plus humide voire orageux", prévoit Météo France.