Une pluie d’étoiles filantes prévue ce soir

Ce lundi correspond au pic d’activité des Aquarides Sud, un essaim d’étoiles filantes, qui seront visibles cette nuit. Si la météo le permet, il sera possible d’observer jusqu’à 20 étoiles filantes par heure.



Et c’est de notre côté de l’hémisphère que le spectacle sera la plus spectaculaire, car le radiant (là d’où elles semblent venir dans le ciel) se trouve dans le sud, au niveau de la constellation du Verseau.



Si l’activité devrait être particulièrement riche ce soir, ces étoiles filantes sont visibles du mois de juillet au mois d’août. Le spectacle se reproduit chaque année alors que notre planète croise la route de nuages de poussière libérés par des comètes.