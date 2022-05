La grande Une Une piste de ski à l’étude au sein du Parc du Volcan

L’information est insolite mais la mairie qui porte le projet de Parc du Volcan à Bourg-Murat se penche sérieusement sur la faisabilité de créer une piste de ski à la Plaine-des-Cafres. Par Prisca Bigot - Publié le Vendredi 6 Mai 2022 à 18:09

De verts pâturages, de fraiches températures sur fond de pitons et de montagnes escarpées… ne manquait plus semble-t-il qu’une piste de ski à la carte postale.



L’idée peut paraitre saugrenue. Selon Jacques Aulet, une des sentinelles des espaces naturels du Tampon, la création d’une piste de ski est à l’étude au sein du Parc de Volcan. Un projet colossal de 55 hectares d’animations.



"Non-sens écologique"



L’information est confirmée. L’ingénieur en charge du projet s’est d’ailleurs rendu dans l’Hexagone pour étudier la faisabilité de la question.



La piste s’étalerait sur 600m tandis que les skieurs s’élanceraient sur de la neige artificielle produite à partie de l’eau de la retenue collinaire du Piton Marcelin. "Un non-sens écologique alors qu’à peine 67 d’agriculteurs sont connectés à cette nouvelle retenue", s’insurge Jacques Aulet.



