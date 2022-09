Courrier des lecteurs Une pièce péruvienne retrouvée dans son jardin : Didier Dérand lance un appel aux numismates et historiens de la Réunion

Par Didier Dérand - Publié le Mardi 6 Septembre 2022 à 17:22





Elle est à priori en argent et un peu rouillée par le sel marin.



D'après ce que j'ai pu voir sur le net, il s'agirait d'une pièce de la République du Pérou, d’une valeur de 8 réales, datant de 1832 :



Côté face, il est écrit : POR LA UNION.FIRME Y FELIZ.

Avec en légende : la déesse Pallas Athéna portant un casque, et tenant dans une main une lance surmontée d’un bonnet phrygien. Elle tient dans l'autre main un bouclier sur lequel est inscrit le mot "LIBERTAD".



Côté pile, autour des armoiries, il est écrit : REPUB.PERUANA.M.8R.M.M.1832.



Pièce arrondie, de contour irrégulier, crantée sur le bord, et d’environ 4cm de diamètre.



Quelqu’un saurait-il me dire comment elle a bien pu arriver à la Réunion (en provenance du Pérou surtout !?) ?



J’ai souvenir que dans le cadre d’échanges commerciaux, des bateaux de la marine à voile venaient ancrer au Four à Chaux à des époques lointaines, dans des conditions de mer souvent périlleuses. Mais je n’en sais pas plus malheureusement……



