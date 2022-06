A la Une .. Une photo officielle d'Emmanuel Macron marchant seul fait jaser

Le président de la République marchant seul a été immortalisé par sa photographe officielle. Le cliché posté sur les réseaux sociaux n'a pas manqué de faire réagir les internautes. Par NP - Publié le Mercredi 1 Juin 2022 à 10:43

La photographe officielle de l'Elysée a immortalisé Emmanuel Macron marchant seul, téléphone vissé à l'oreille, rue de Rivoli, à Paris, ce dimanche 29 mai. Un cliché qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux.



Petit florilège : "Elle est juste incroyable cette photo...un Beatle en solo et de nuit. J'adore, comme d'habitude 🙏🏻😘😘""



"C'est sûr qu'il vaut mieux l'emprunter à pieds, ça va plus vite grâce à notre unique et extraordinaire Maire"



"Sans gardés du corps !"



"Et la baguette sous le bras ?"



