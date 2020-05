A la Une . Une photo du ciel réunionnais à la une de la NASA C’est un magnifique cliché du photographe Luc Perrot qui a été sélectionné comme "Picture of the Day" (Photo du jour) par la NASA, et affiché sur le site internet de la célèbre agence spatiale américaine. Par Charlotte Molina - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 16:40 | Lu 902 fois

Lors de la nuit sans lune du 3 mai, au sommet de La Réunion, le ciel s’est dégagé au dessus de Gros Morne pour dévoiler ses plus lointains secrets interstellaires au célèbre photographe Luc Perrot.



Dans un cliché exceptionnel, le passionné d’astrophotographie a su capturer deux phénomènes astronomiques saisissants.



Tout d’abord, l’entrée dans l’atmosphère d’un météore à une vitesse de 66 km par seconde, que l’on peut voir sur la droite de la photo sous la forme d’une ligne d’un vert lumineux dans le ciel. Cette étoile filante est issue de la pluie annuelle des Êta Aquarides, comme l’indique le site de la NASA, associée au passage de la comète Halley.



La boule de glace est d’ailleurs elle aussi visible dans le firmament, un peu plus à gauche sur la photo. La comète, d’un bleu pâle, laisse derrière elle une trainée de débris, également capturée sur le cliché. Ce sont ces débris qui, attirés par la gravité de notre planète, viennent se jeter dans l’atmosphère, provoquant la pluie d’étoiles filantes appelées Êta Aquarides.



"Aujourd'hui je décroche l'APOD, Astronomy Picture Of the Day, une page légendaire hébergée par la NASA. Obtenir un APOD, c'est un peu comme un Graal pour tout astrophotographe. Je suis donc très honoré d'obtenir cette reconnaissance", a indiqué le photographe réunionnais sur sa page Facebook.







