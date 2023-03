A la Une . Une photo de soirée, en apparence banale, suscite émerveillement et effroi sur la toile

Une série de clichés à l'apparence « vintage », où l'on peut voir des jeunes femmes immortalisées au courant d’une soirée diffusée sur Twitter, suscite l’émerveillement aussi bien que l’effroi. Ces jeunes femmes et cette soirée n’ont en fait jamais existé… Par P.J - Publié le Jeudi 2 Mars 2023 à 10:35

Publiée sur Twitter par un certain Miles Zim, une série de clichés à l’apparence « vintage » a suscité l’émerveillement aussi bien que l’effroi, rapporte Konbini.



Dans une des photos, on peut y voir des jeunes femmes immortalisées lors d’une soirée. Le hic reste que : ces jeunes femmes et encore moins cette soirée n'ont existé. Ces images ont été entièrement produites par l’intelligence artificielle Midjouney basée à San Francisco. Midjouney est capable de générer des images plus vraies que nature à partir de textes écrits en langage naturel. Un outil ultra puissant, accessible à tous sur internet et qui s’améliore en permanence.



Toutefois, bien que l’aspect « vintage » laisse penser que les clichés ont été pris il y a plusieurs années, certains détails troublent. Konbini relève par exemple qu'une des « invitées » possède six doigts et qu’une autre « a tellement de dents qu’on se demande comment elle peut fermer la bouche ».



Midjourney is getting crazy powerful—none of these are real photos, and none of the people in them exist. pic.twitter.com/XXV6RUrrAv

— Miles (@mileszim) January 13, 2023