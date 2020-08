La grande Une Une pétition réclame une septaine et un test à J+7 obligatoires pour toute entrée à La Réunion

Une pétition en ligne a été lancée pour réclamer une septaine et un test à J+7 obligatoires pour tous les voyageurs entrant à La Réunion. Par Marine Abat - Publié le Mardi 18 Août 2020 à 11:17 | Lu 1040 fois





"En raison de la crise sanitaire COVID19 actuelle à La Réunion, provoquée par le retour ou l'arrivée de voyageurs malgré les tests avant embarquement, nous, les habitants de La Réunion, souhaitons, que dès à présent, l'Etat français rende obligatoire :

- la septaine en lieu isolé des personnes arrivantes sur l'île,

- la soumission à un test de dépistage de la COVID19 après 7 jours", peut-on lire sur cette







Questionné sur le sujet lors d'une séquence sur l'éducation ce lundi, Sébastien Lecornu a indiqué : "Très clairement, nous ne nous interdisons aucune mesure pour nous adapter à la circulation du virus. Chaque décision est regardée en conseil de défense lors duquel à chaque fois i y a un chapitre réservé à l'Outre-mer (...) Mais rien ne remplacera la responsabilité individuelle".À l'heure où nous écrivons ces lignes, la pétition a recueilli plus de 7000 soutiens.



