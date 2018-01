Une pétition réclame la démission du préfet

La décision de ne pas déclencher l'alerte rouge lors du passage de Berguitta a du mal à passer pour de nombreux Réunionnais. Après la création d'un groupe Facebook "pour un nouveau préfet", certains sont passés à l'étape supérieure en créant une pétition en ligne . Directement adressée à Amaury de Saint-Quentin, le texte demande la démission du préfet, ainsi que celle de "tout(e)s ses incompétent(e)s collaborateur et collaboratrice de l'Etat" (sic)"D'une part de nous avoir mis en danger suite au passage du cyclone Buerguitta à l'ile de la Réunion et d'une extrême faute de gestion de votre part qui ont mis la vie de la population en danger avec les intempéries qu'on a eu pendant plusieurs jours" écrit l'auteur de la pétition, nommé "Réunionnais(e)s"."Laissez notre pays à des connaisseurs et preneurs de décision en pensant à la sécurité de la population réunnionaise avant toute autre chose économique ou business", peut-on encore lire.Lancée ce vendredi, la pétition a dépassé les 1000 signatures à l'heure où nous écrivons ces lignes.