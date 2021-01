A la Une . Une pétition réclame l'annulation du tournage des Anges de la Téléréalité à La Réunion

Faut-il maintenir le tournage des Anges de la téléréalité à La Réunion ? Alors que les protagonistes n'ont pas encore été entendus pour connaître les différentes versions de la bagarre générale qui a eu lieu au sein de l'hôtel Créolia à Saint-Denis ce dimanche après-midi, des internautes choqués par l'attitude des vedettes du programme télé ont déjà fait leur choix : le programme doit être stoppé. Par LG - Publié le Dimanche 10 Janvier 2021 à 19:23 | Lu 4636 fois





L'initiateur de cette pétition évoque les raisons qui l'ont poussé à partager son point de vue. "Leur présence ici est déjà simplement due au fait que la pandémie les empêche d'aller ailleurs. Je ne pense pas que La Réunion aurait été en temps normal une destination choisie pour ce type de promotion. Tout d'un coup on se souvient que La Réunion est française. Les valeurs réunionnaises méritent la promotion mais une belle promotion. Je ne suis pas convaincu que la vraie et belle Réunion soit mise en avant à travers ces "pseudo stars". Mais au-delà de ça, nous parlons ici d'une agression 48 heures à peine après leur arrivée sur l'île merveilleuse que nous avons. Et malheureusement pour eux, ici, il s'agit d'un homme politique. J'ai pour habitude quand j'arrive quelque part d'aller vers les gens, de découvrir mais pas d'agresser, d'imposer. Cette émission n'est pas la promotion que l'île est en droit d'attendre. Là ça tourne au fiasco. Pour eux il serait préférable de tout annuler. Je ne les imagine plus avoir un contact serein avec la population lors de leurs sorties", explique-t-il. Quelques heures après la bagarre qui s'est déroulée au sein de l'hôtel Créolia à Saint-Denis , une pétition est déjà en ligne pour réclamer l'annulation du tournage des Anges de la Téléréalité. Le programme phare de la chaîne NRJ12 commençait à prendre ses quartiers à La Réunion depuis quelques jours.Jeudi, nous vous dévoilions l'arrivée à l'aéroport Roland Garros des tout premiers candidats faisant partie du casting des "Les vacances des Anges"."Nous exigeons que la production annule le tournage et renvoie illico presto les "démons" de la téléréalité de là où ils sont venus. Toute autre décision serait irresponsable", propose la pétition qui a déjà récolté 3500 signatures (chiffre actualisé à 19H30 ce dimanche).L'initiateur de cette pétition évoque les raisons qui l'ont poussé à partager son point de vue. "Leur présence ici est déjà simplement due au fait que la pandémie les empêche d'aller ailleurs. Je ne pense pas que La Réunion aurait été en temps normal une destination choisie pour ce type de promotion. Tout d'un coup on se souvient que La Réunion est française. Les valeurs réunionnaises méritent la promotion mais une belle promotion. Je ne suis pas convaincu que la vraie et belle Réunion soit mise en avant à travers ces "pseudo stars". Mais au-delà de ça, nous parlons ici d'une agression 48 heures à peine après leur arrivée sur l'île merveilleuse que nous avons. Et malheureusement pour eux, ici, il s'agit d'un homme politique. J'ai pour habitude quand j'arrive quelque part d'aller vers les gens, de découvrir mais pas d'agresser, d'imposer. Cette émission n'est pas la promotion que l'île est en droit d'attendre. Là ça tourne au fiasco. Pour eux il serait préférable de tout annuler. Je ne les imagine plus avoir un contact serein avec la population lors de leurs sorties", explique-t-il.