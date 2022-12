Communiqué Une pétition pour une place véritable des littératures en langues régionales à l'école

Par N.P - Publié le Mardi 6 Décembre 2022 à 10:01

Le communiqué :



Aujourd’hui, les programmes scolaires ne laissent quasiment aucune place aux œuvres des auteurs écrivant en breton, en corse, en basque, en créole...



Il est temps d’accorder une vraie place aux littératures issues des langues régionales dans les manuels scolaires. Tous les élèves de France doivent savoir qu'il existe, en France, quantité d'auteurs qui se sont exprimés et s'expriment encore dans d'autres langues que le français, y compris un prix Nobel de littérature.



Cette pétition, signée notamment par l’historienne Mona Ozouf, les écrivains Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Ananda Devi, Didier Daeninckx, Carpanin Marimoutou, les cinéastes Gérard Mordillat et Eugène Green, les chanteurs Francis Cabrel, Alan Stivell, I Muvrini, La Féline, le linguiste Bernard Cerquiglini, le journaliste Jean-Régis Ramsamy, le député Paul Molac, ainsi que par detrès nombreux universitaires, enseignants, associations… demande donc au ministère de l’Éducation nationale d’enrichir ses programmes pour faire enfin une place, au côté des littératures en français, aux autres littératures de France.



Adresse de la pétition :

https://www.mesopinions.com/petition/art-culture/vraie-place-litteratures-langues-regionales-programmes/193595



*Collectif pour les littératures en langues régionales à l'école*

