Une pétition pour un cimetière animalier à La Réunion

Près de 13.000 personnes ont déjà signé la pétition pour la création d’un cimetière et d’un crématorium dédié aux animaux de compagnie " Aujourd’hui sur notre belle île de La Réunion, il est impossible d’offrir une sépulture ou une crémation digne à nos animaux de compagnie… "regrette l’auteur de la pétition. Pourtant ce type de structures existe déjà en métropole.Pour de nombreux propriétaires d’animaux de compagnie, ces derniers font partie de la famille, et il est important de pouvoir leur rendre hommage : "Aucun moyen de récupérer les cendres ou de se recueillir sur une tombe [à La Réunion] et c’est un grand déchirement pour les Réunionnais qui aimaient leurs compagnons animaliers…" peut-on lire sur le site.De quoi faire réfléchir une certaine Brigitte …