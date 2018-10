Une pétition pour sauver les banians de Saint-Gilles

Zinfos a consacré un article hier au projet du TCO de supprimer les deux magnifiques banians qui trônent au rond-point du Jardin d'Eden, à l'Ermitage, dans le cadre du Programme d’Action pour la Prévention des Inondations (PAPI).Il s'agit de mettre en place un système de digues, bassins de rétention et canaux qui dévieront les eaux de pluie vers les ravines de l’Hermitage et Tabac. La zone de l'Hermitage et de La Saline-les-Bains est en effet inondable et régulièrement inondée en cas de très fortes pluies.Depuis ce matin circule sur les réseaux sociaux une pétition intitulée "Habitant de St Gilles : Non à l abattage ! Oui au respect de la nature !" lancée par une jeune femme qui ne donne que son prénom : Pélagie.Elle explique les raisons de sa pétition : "Le TCO a imaginé le projet GENAPI. (SIC, en fait il s'agit du GEMAPI) Dans ce cadre des centaines d arbres seront abattus entre la saline et saint gilles les bains. Notamment les banians de l'hermitage et une partie de la forêt autour. Aidez-nous à aménager en préservant ! Ces arbres ont mis des dizaines d'années à pousser, et ont survécu à des dizaines de cyclones. Respectons cette force, et adaptons notre aménagement en fonction ! il existe des solutions".