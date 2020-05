A la Une .. Une pétition pour le rapatriement des étudiants réunionnais L'Union des Étudiants Réunionnais de l’Hexagone (UERH) lance une pétition pour que le Conseil Régional et le Conseil Départemental de La Réunion se mobilisent pour les étudiants réunionnais confinés dans l'Hexagone.







Les étudiants ultramarins se sentent lésés par la ministre des Outre-mers qui a, selon eux, "décidé d’exclure une partie de la jeunesse réunionnaise de son plan de rapatriement, en particulier les étudiants ne bénéficiant pas des billets d’avion Ladom et les étudiants internationaux".



L’UERH affirme que les étudiants n’ayant pas eu l’occasion de quitter leur logement doivent s’acquitter du paiement de leur loyer du CROUS, à la différence des autres. L’aide débloquée par le Premier ministre demeure insuffisante et n’arrivera que trop tardivement (mois de juin) au regard de la détresse financière qui impacte les étudiants et leurs familles selon eux.



Pour cette raison, l’UERH sollicite le Conseil départemental pour une aide exceptionnelle systématisée. Les étudiants réunionnais demandent également au Conseil Régional de compléter le prix du billet d’avion Ladom pour les étudiants ne bénéficiant pas d’une prise en charge à 100 %. Ils désirent de plus que la pyramide inversée participe au coût du billet d’avion pour les étudiants ne bénéficiant pas de Ladom et affrète des vols via la compagnie régionale Air Austral.



