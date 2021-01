Une pétition pour la réintégration de Ricardo et Nehuda aux Vacances des Anges

L'affaire d'Etat n'a de cesse de faire parler sur les réseaux sociaux. La rixe qui a opposé les proches de Joé Bédier à des membres des Anges de la téléréalité a même fait réagir le ministre des Outre-Mer...Sur Internet, des millions de commentaires ont été postés sur tous les réseaux sociaux et le thème "Réunion - Téléréalité - Les Vacances des Anges - Agression" est dans le Top 10 des tendances Google. Plusieurs versions s'opposent, celle du maire et d'autres témoins, et une autre diffusée par les comptes scoop d'Instagram.Ricardo, Nehuda et la nounou de leur fille, avaient été interpellés et placés en garde à vue dimanche après-midi. Ils ont été libérés lundi en milieu de journée. La production a annoncé dès hier soir que les deux candidats étaient exclus du tournage, mais une pétition a été lancée par plusieurs bloggeurs pour voir ces deux têtes d'affiche réintégrer les Vacances des Anges Pour rappel, une autre pétition réclame elle l'annulation pure et simple du tournage à La Réunion . La société de production est elle toujours sur place mais les caméras ne devraient s'allumer que dans quelques jours au lieu de ce lundi.Pour l'instant, un peu plus d'un millier d'internautes réclament le retour de Ricardo et Nehuda contre plus de 13.000 personnes qui réclament leur départ.