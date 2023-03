A la Une . Une pétition lancée en ligne pour sauver le "ti train"

"Allons nous nous satisfaire d'expositions sur le Tan Lontan ?" Une pétition en ligne lancée le 10 mars dernier interpelle les internautes pour demander la sauvegarde du Ti Train de la Grande Chaloupe. Une pétition qui demande notamment aux "décideurs" (Le Département de La Réunion, la Région Réunion, le TCO et la Cinor, les villes de St-Denis et de La Possession, le Conservatoire du Littoral), de "réagir pour nous et avec nous", pour la sauvegarde de ce patrimoine ferroviaire, complètement à l'abandon dans le tunnel qui mène à la Ravine Jacques, et ce malgré le travail colossal fourni par les associations plus que délaissées par les collectivités compétentes. Par NP - Publié le Mardi 14 Mars 2023 à 12:12

Notre ami LE TI TRAIN DE LA RÉUNION se meurt lentement sous nos yeux sous le tunnel qui va de St-Denis à la Grande Chaloupe : ALLONS NOUS LAISSER FAIRE ? PERSONNE NE S’EN AIT RENDU COMPTE ! Le Ti Train fut construit pendant 10 ans de 1872 à 1883 à LA RÉUNION, il nous a accompagnés jusqu’en 1976. Il a été notre principal moyen de transport. En une demi-journée : Saint Benoit Saint Pierre, des voyages joyeux, colorés, professionnels, familiaux dans les autorails Billard uniques au monde et qui transportaient aussi bien les personnes que les marchandises ! On vous les montrera ! Pouvons-nous laisser faire cela ? Notre âme réunionnaise se laissera t’elle toucher par cette mort certaine de notre Histoire, HISTOIRE tombée dans l’oubli malgré le travail de quelques bénévoles pendant de TRÈS longues années ?



Allons nous nous satisfaire d'expositions sur le TAN LONTAN ? Nous ne sommes pas égoïstes: nos enfants ont le droit d'y entrer, nos gramoun ont le droit de rouler À NOUVEAU dedans et de remonter leurs souvenirs, souvenirs que nous aurons tant de plaisir à entendre puisque c'est NOTRE HISTOIRE.



Le TI TRAIN À LA GRANDE CHALOUPE, VILLAGE HISTORIQUE, DEMEURE UN DES SYMBOLES DE L'HISTOIRE DU TRANSPORT À LA RÉUNION.



Et comme ces bénévoles que nous remercions, nous ne voulons pas le SAUVER SEULS, alors :



IL A BESOIN DE NOUS.



Le Département de La Réunion, la Région Réunion, les intercommunalités : TCO et CINOR, les villes de ST-DENIS et de LA POSSESSION, le CONSERVATOIRE DU LITTORAL, TOUS NOS DÉCIDEURS SE DOIVENT DE RÉAGIR POUR NOUS et AVEC NOUS.



Quelques réactions sur sa page : Regrettez-vous le Ti Train ? Souhaitez-vous revoir rouler et voyager dans le Ti Train ? Jugez-vous la sauvegarde de ce Chemin de fer UNIQUE EN OUTRE-MER et de ce TI TRAIN, nécessaires à La Réunion ?



Pensez-vous que les visites scolaires de tout le site côté Saint- Denis et côté La Possession sont nécessaires aux enfants de La Réunion ? Et au tourisme local ?



Souhaiteriez-vous que TOUTE la Grande Chaloupe devienne un beau village vivant avec ses habitants, un vrai village patrimonial historique ? Quelques idées à explorer : HISTOIRE de ce Village, de L’ENGAGISME (histoire des LAZARETS), expositions sur la GRANDE CHALOUPE, création de documentaires, randonnées, visites pédagogiques, retour de la FÊTE TANG, restauration typique avec produits péi, ateliers artisanaux, ateliers des métiers du train, cabotage en chaloupe et arrivée au débarcadère, etc. Souhaitez-vous nous soutenir ?



ALORS MERCI DE VOTRE PARTICIPATION