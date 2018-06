Une pétition en ligne pour développer l'hospitalisation à domicile à La Réunion

Depuis 10 ans Mona Kanaan dirige "Pour Etre Bien Chez Soi", une entreprise spécialisée dans l'accompagnement, la coordination des niveaux de soins et de l'autonomie des personnes âgées et vulnérables. Le 20 juin dernier, la cheffe d'entreprise expliquait dans nos colonnes l'urgence dans notre département concernant l'hospitalisation à domicile Mona Kanaan a lancé le 27 juin une pétition en ligne, destinée à la ministre de la Santé, Agnès Buzyn . La pétition, intitulée "Madame la ministre de la Santé, développez l'offre en HAD à La Réunion", la pétition a pour but de dénoncer l'absence de nouveaux partenaires concernant l'hospitalisation à domicile. Elle dénonce un monopole de l'ARAR et de l'ASDR qu'elle estime protégées par l'ARS OI. "Il faut que cela cesse", clame-t-elle."Cette cause me tient vraiment à coeur et je pense qu'ensemble on peut changer les choses. Si vous la signez puis la transmettez à vos amis et contacts, nous atteindrons bientôt mon objectif de 500 signatures et aurons un moyen de pression pour obtenir le changement que nous voulons", est-il indiqué.