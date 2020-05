Une pétition contre l’interdiction des animaux exotiques à La Réunion

Ils font partie de la liste des espèces exotiques envahissantes rédigée par le Ministère de la transition écologique, conformément à ce que prévoit la réglementation européenne pour les régions ultra-périphériques de ses états membres.Mais c’est sans compter sur les passionnés des nouveaux animaux de compagnie, plus communément appelés NAC, qui contestent aujourd’hui cette liste par le biais d ’une pétition sur internet. Lancée hier, elle compte ce vendredi un peu moins de 200 signatures. "Ce décret qui a pour but de préserver la faune et la flore locales, compte interdire la quasi-totalité des animaux domestiques vendus en animalerie. Si cet arrêté entrait en application à la Réunion, cela sonnerait le glas de toutes les animaleries de l'île. Il développerait le marché parallèle (avec les risques sanitaires pour les animaux qui y sont liés) et empêcherait de nombreux Réunionnais d'assouvir leur passion, passion qui est une composante essentielle de notre culture", peut-on lire sur la page de la pétition.