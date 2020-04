Météo Une petite fraîcheur cette nuit, prévisions pour dimanche

La couleur verte qui traduit une fraîcheur plus marquée commence gentiment à être observée en haute altitude et ce pour une durée un peu plus longue la nuit. Les nuits estivales sont-elles derrière nous? Cliquez sur l'image si nécessaire pour l'animer. Prévisions pour la nuit du 04 au 05 Avril



➡️ Quelques entrées maritimes s'échouent sur le littoral entre Saint Jo et Sainte Rose où elles précipitent un peu grimpant les pentes de la Fournaise. Ailleurs le ciel réunionnais s'ouvre largement aux étoiles. Ce temps clair favorise une certaine fraîcheur dans les hauts.



🎏 Le vent souffle encore modérément sur le littoral Nord et Sud.



🌊 La houle de Sud-Ouest est bien présente sur les côtes Ouest et Sud où elle atteint au moins 2m.



🌡️ Les températures minimales sont comprises entre 20 et 24° sur le littoral, 14 et 18° sur les pentes et sont légèrement inférieures à 10° au Maïdo et au volcan. Les thermomètres affichent aussi une baisse sensible d'au moins 2 degrés par rapport à la nuit précédente à la Plaine des Cafres, à Cilaos et dans la région du Brulé.





Prévisions pour la journée du dimanche 05 Avril



Un temps peu humide.



➡️ En début de matinée: les nuages visitent toujours la région de Saint Jo à Sainte Rose retardant un peu l'arrivée du soleil.

Ailleurs ce dernier s'exprime sans retenue. La petite fraîcheur du matin localement marquée dans les hauts se fait oublier.



En cours de matinée les nuages commencent graduellement à se positionner sur les pentes et dans l'intérieur.



➡️ L'après-midi le gris précipite un peu sur les pentes du Nord-Ouest et du Nord. Quelques gouttes sont possibles vers la Grande Chaloupe alors que même si le temps reste sec il est moins lumineux par débordement vers Saint Denis et entre La Possession et Savannah. De belles éclaircies résistent ailleurs sur le littoral.



🎏 Le vent orienté au Sud-Est flashe en rafales à 50/60km/h vers Gillot et Pierrefonds. Il se lève en matinée sur les plages de l'Ouest mais baisse d'un cran par rapport à la veille. Toujours des rafales dans la région de Sainte Rose.



🌊 La houle de Sud-Ouest atteint 1m80 sur les côtes Ouest et Sud entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de la Table.

La température du lagon est voisine de 28° .



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales étant plus chaudes sur le Nord-Ouest et l'Ouest. Températures agréables dans les plaines, et dans les cirques. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️



➡️ Lever du soleil : 06h26 le 05 -- Coucher du soleil : 18h14 le 05



🧳 La pression atmosphérique à 18h00 à Gillot : 1010.2 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 31 Saint Paul 30 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 31 Tan Rouge 26 Colimaçons 25 Les Makes 24 Saint-Louis 30 Pierrefonds 29 Saint Joseph 30 Saint Philippe 28 Sainte Rose 29 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 19 Maïdo 18 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 25 Cilaos 25 Mare à Vieille Place 25

Températures relevées sous abri à 12h dans les stations de Météo France: une chaleur raisonnable de fin d'été, un joli 32° quand même à Gillot où la température a vite baissé en début d'après-midi. Ni chaud ni frais dans les cirques et les plaines: idéal.



Cumuls de pluie sur une durée de 24heures rapportés par les stations de Météo France à midi. L'épisode pluvieux de la nuit dernière a encore bien arrosé le Sud-Est mais aussi Saint Pierre.



Analyse de la situation de surface cet après-midi. L'alizé est modéré sur la Réunion.



L'océan indien capturé depuis 36000km par le satellite géostationnaire chinois FY2H à 13heures cet après-midi. On distingue bien le Cyclone Tropical Intense IRONDRO(24S) affichant sa puissance heureusement en plein océan loin des terres.

