Une personne happée par une vague à Grands Bois

Un homme est porté disparu après avoir été happé par une vague ce dimanche après-midi à Saint-Pierre, quartier de Grands Bois. Par LG - Publié le Dimanche 5 Juin 2022 à 18:04





C'est à hauteur du quartier de Grands Bois qu'un homme qui prenait des photos a été happé par une vague. Selon une source officielle, l'identité et l'âge du disparu ne sont pas encore connus à cette heure.



La tombée de la nuit ne permet plus de poursuivre les recherches en mer, ce qui amenuise grandement les chances de retrouver le disparu.



Ce matin, le bulletin de Météo France pour la journée faisait état d'une mer agitée, forte du côté du sud sauvage et du Sud-Ouest, avec la houle de Sud-Ouest qui allait se maintenir entre 2 mètres 50 et 3 mètres, ce à quoi les prévisionnistes y ajoutaient un message de "prudence en bord de mer dans l'Ouest et le Sud qui devait être de mise".