Société Une période de quiétude instaurée pour les baleines

Une période de quiétude instaurée pour les baleines
Par Marine Abat - Publié le Mercredi 22 Juillet 2020 à 09:35





Première mesure phare, l'instauration d'une période de quiétude. Désormais, de 18h-9h, toute activité d’observation et de mise à l’eau est interdite à moins de 300 mètres d’un cétacé. L’observation est ainsi autorisée de 9h à 18h et la mise à l’eau de 9h à 16h.

Autre nouveauté, la présence d’un accompagnateur diplômé pour la pratique de la mise à l’eau devient obligatoire.



Des mesures qui vont "dans le sens des préconisations scientifiques", a salué l'association Globice, pour qui elles "sont de nature à garantir une plus grande quiétude des cétacés, singulièrement pendant leurs phases de repos."



Les contrevenants s'exposent à des poursuites.



