La grande Une Une pénurie de médecins à Salazie en 2023 ?

En juillet dernier, l’ARS et la préfecture ont mis à jour la nouvelle carte relative aux Zones d’intervention prioritaires pour La Réunion. Ces ZIP permettent d’attirer des médecins dans les déserts médicaux. Malheureusement pour Salazie, la commune perd ce statut alors que deux médecins partent en début d’année prochaine. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 9 Octobre 2022 à 17:22

Si le manque de spécialistes est une situation à laquelle tous les Réunionnais sont exposés, certains ont des difficultés à avoir accès à un médecin généraliste. Comme de nombreuses régions en métropole, le département voit des quartiers où il est difficile de convaincre des professionnels de santé de s’y installer. C’est pour cela que des dispositifs d’incitation ont été mis en place.



C’est le cas avec les Zones d’intervention prioritaires (ZIP) qui offrent à tout médecin généraliste un salaire garanti de 6900 euros bruts par mois, une prime d’installation de 50.000 euros et une majoration de 2500 euros en cas d’exercice partiel dans un hôpital de proximité. Ces ZIP sont complétés par les Zones d’action complémentaire (ZAC), qui ne garantissent que le salaire. Les médecins hors ZIP peuvent bénéficier d’une aide correspondant à 25% des honoraires en cas de déplacement dans une ZIP.



En juillet dernier, la préfecture et l’ARS ont dévoilé le nouveau zonage pour La Réunion. Les ZIP sont en forte diminution sur l’ensemble de l’île. Cilaos est la seule commune de l’île à être entièrement classée comme une ZIP.

Un "problème aigu" à Salazie



Cette version 2022 a donc vu Salazie passer son statut de ZIP sur l’ensemble de son territoire réduit au simple quartier d’Hell Bourg. Mare à Vieille Place se voit rétrogradée en ZAC, tandis que le centre-ville, Grand Ilet et Mare à Martin n’ont plus aucun statut. Une décision basée sur des critères très stricts, mais qui tombe au plus mauvais moment.



Effectivement, début 2023, deux médecins généralistes de la commune, l’un à Grand-Ilet, l’autre à Mare à Vieille Place, vont partir. "Dès 2023, le problème sera aigu", alerte Stéphane Fouassin, le maire de la commune. Salazie compte actuellement 5 médecins pour 7500 habitants, là où la Plaine-des-Palmistes en compte deux pour le même nombre d’habitants. "L’ARS, c’est normal qu’ils suppriment des zones puisqu’il y a suffisamment de médecins dans le cirque. À partir du moment où il y a en un qui s’en va, ça fausse le problème. Il n’a pas averti l’ARS qu’il partait", ajoute l’élu.



N'étant pas au courant de ces départs, l’ARS a confirmé que la situation allait être réétudiée pour le classement de Salazie. "À partir du moment où un médecin s’en va, il faut nous reclasser en zone prioritaire" demande Stéphane Fouassin qui va rédiger un courrier pour redemander le classement en ZIP. Reste à savoir si, une fois validée, la proposition va trouver preneur.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur