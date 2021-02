Social Une partie des transporteurs de la NRL dénoncent la plus grosse part offerte à Caroupaye

Il ne fait pas bon rouler ce matin à l'entrée ouest de Saint-Denis. Des transporteurs bloquent le chantier de la Nouvelle Route du Littoral ce lundi 15 février. Soutenus par le Syndicat Réunionnais des transporteurs et terrassiers, des membres du GRTS (Groupement réunionnais des transporteurs du sud) dénoncent "la répartition inéquitable" du marché de remblaiement MT 6-5. Ils réclament une réunion dans la journée avec le groupement NRL pour tenter de trouver une solution sous peine de durcir leur mouvement. Par Samuel Irlepenne - Publié le Lundi 15 Février 2021 à 11:13 | Lu 2774 fois

Le GRTS, qui faisait partie de la plateforme syndicale avec 5 autres syndicats, dénonce en effet la "mainmise" de Jean-Bernard Caroupaye sur le marché MT 6-5.



Les transporteurs du GRTS ne bloquent pas la totalité du chantier de la NRL mais uniquement les camions venus livrer le chantier MT 6-5, tiennent-ils à préciser.



"En novembre dernier, M. Caroupaye, porte-parole de la plateforme, avait incité l'ensemble des syndicats à ne pas répondre chacun dans leur coin aux différents marchés mais de le faire en commun, afin d'avoir plus de poids face au groupement", indique Hubert Ponapin, du GRTS.



"Or, à notre plus grande surprise, nous recevons lundi dernier un mail confirmant la reprise du chantier ainsi que la répartition par syndicat. C'est là que nous tombons des nues puisque M. Caroupaye a eu 45% de ce marché, ne laissant que des miettes aux autres syndicats. Ce marché aurait dû être équitablement réparti, peste Hubert Ponapin.



Une réunion s'était pourtant tenue jeudi dernier entre les différents protagonistes. "Lors de cette réunion, nous apprenons que nous n'étions plus 5 mais 6 dans la plateforme syndicale. M.Caroupaye en a profité pour faire entrer son fils, et bénéficie au total de 55% du marché. Ces méthodes sont inacceptables", dénonce le membre du GRTS, qui ne bénéficie plus, suite à cette réunion, d'un planning de transport.



Ce dernier demande la tenue dans la journée d'une réunion avec le groupement et 20 % de part de ce marché. Dans le cas contraire, la menace d'un blocage total du chantier n'est pas à exclure...







