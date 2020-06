A la Une . Une participante à la toute première télé-réalité mauricienne porte plainte pour violences

Avant même sa diffusion, prévue le 27 juin prochain, la première émission de télé-réalité mauricienne fait déjà scandale sur l’île soeur. Une participante a déposé plainte pour des violences qui se seraient déroulées pendant le tournage. Par Charlotte Molina - Publié le Lundi 22 Juin 2020 à 16:02 | Lu 490 fois





"Lockdown Island" est une version locale de la célèbre émission Big Brother, ou LoftStory en France : 18 participants sont enfermés dans une villa, où leurs faits et gestes sont filmés 24 heures sur 24.



Mais à quelques jours seulement de sa diffusion à la télé mauricienne, une candidate vient de déposer plaintes pour des faits de violences qui se seraient déroulés pendant le tournage.



Le 10 juin dernier, alors qu'elle se trouvait dans une chambre avec deux candidats, une personne est entrée...



