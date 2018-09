Une paroi de confortement du chantier gigantesque de Cour Kerveguen s'est affaissée

Un aléa géotechnique est intervenu le week-end dernier sur le chantier de Cour Kerveguen à Saint-Denis. Une paroi de confortement provisoire s'est affaissée. Il s'agit des prémurs construits pour permettre la suite des travaux de terrassement et sécuriser l'intervention des ouvriers. Des prémurs d'une hauteur de 10 mètres.



"Les travaux d'infrastructure ont été suspendus et toutes les mesures conservatoires ont été prises instamment. Les intervenants sur le chantier mènent toutes les investigations nécessaires pour poursuivre le chantier dans les meilleures conditions", confirme la SODIAC, l'aménageur de la Ville de Saint-Denis (actionnaire à 40%), de la CINOR (28%), de la Caisse des dépôts (19%) et de la Région (4%).



3 niveaux de parkings en sous-sol



"A ce jour, cet incident, relevant d'un aléa de chantier, ne remet pas en question la sécurité et la fiabilité de l'ouvrage. La livraison de l'ensemble reste prévue au 1er semestre 2020", veut rassurer l'aménageur qui admet que "le contexte géologique et la complexité du chantier" font que les "préconisations des experts peuvent nécessiter des adaptations au fur et à mesure de la mise en œuvre des travaux de confortement et de fondations".



"Il s’agit d’un chantier d'envergure, dans un contexte réunionnais géologique complexe. Aussi, les études géotechniques et les préconisations réalisées par le géotechnicien, sont approuvées par le contrôleur technique et la maitrise d'œuvre pour garantir la fiabilité de l'ouvrage", complète la direction de la Société Dionysienne d'Aménagement et de Construction (SODIAC).



Rappelons que le projet Cour Kerveguen est un ensemble immobilier de 9.000 m2 de commerces et bureaux, complété de 3 niveaux de parkings en sous-sol, représentant plus de 300 places. Il est situé dans la zone d'activités du Chaudron à Saint-Denis et a pour principal voisin le magasin Mr Bricolage.