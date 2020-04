Une parenthèse enchantée avec l’EAIO

Dans ce contexte inédit, les équipes de l’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO) ont souhaité permettre aux Réunionnais de s’évader du confinement avec légèreté, à travers la poésie et la belle littérature… Le principe est simple : toute personne intéressée (majeure) s’inscrit sur le site www.eaio.re en remplissant le formulaire en ligne dédié Un(e) élève de l’ atelier théâtre de l’EAIO « les chantiers des arpenteurs » rappelle le volontaire inscrit, dans le créneau horaire de son choix. Puis, commence une lecture surprise d’une quinzaine de minutes par téléphone. Ensuite, voguent les jolis mots murmurés à l’oreille pour un voyage littéraire singulier…Ce projet local intitulé « Respire » est inspiré de l’opération « Au creux de l’oreille » initiée par le théâtre national La Colline L’opération « Respire » est offerte par l’EAIO du 1er au 10 mai 2020, sur inscription. Une façon généreuse et originale d’apporter aux habitants confinés depuis plusieurs semaines, un moment agréable en ces temps difficiles…Retrouvez plus d’infos sur www.eaio.re | 0693 41 62 13