"Une page de l'histoire de la commune de Sainte-Marie se tourne"

Une page de l’histoire de la commune de Sainte-Marie s'est tournée ce mardi avec la fin des 27 années de mandature de Jean-Louis Lagourgue en tant que maire.



La politique évolue, les hommes politiques doivent se soumettre à la loi du non-cumul des mandats.



Jean-Louis Lagourgue, pour lequel j’ai le plus grand respect pour les projets qui ont été réalisés sur la commune, a choisi d’effectuer son rôle de Sénateur plutôt que de continuer son mandat de maire. Souhaitons-lui de passer une belle fin de carrière méritée !



Une page s’est tournée mais nous devons écrire une nouvelle histoire à Sainte-Marie pour qu’elle soit en marche vers de nouveaux horizons avec de nouvelles têtes et des nouveaux défis! Une histoire qui devra s’adapter à son évolution avec un accroissement sans précédent de sa population et en prenant compte de ses difficultés économiques.



C’est un projet que je souhaite mettre en place à court et moyen terme avec les Sainte-Mariens qui m’accompagneront dans cette démarche!



Grégoire CORDEBOEUF

Référent LaREM Sainte-Marie