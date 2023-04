A la Une . Une orgie de Gouzous pour la bonne cause

L'artiste Jace met aux enchères un tableau intitulé "La petite partouZe" qui met en scène ses Gouzous pour célébrer son partenariat avec Jacquie & Michel. L'intégralité des bénéfices sera reversée à l'association Afect qui lutte contre les violences intrafamiliales. Par La rédaction - Publié le Dimanche 30 Avril 2023 à 09:53

Infos et vente aux enchères sur le site www.lusineagouzou.fr et à la galerie.